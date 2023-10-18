ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت قرب 92 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، تحت وطأة اشتداد المواجهات بيت قوات الاحتلال والعناصر الفلسطينية.

وبالرغم من أن فلسطين وإسرائيل لا تنتجان النفط ولا تصدرانه إلا أن المخاوف العالمية تتزايد من حدوث تطورات قد تؤدي إلى تعطل الإمدادات من المنطقة.

أسعار النفط العالمية

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولار للبرميل.

تزايد الطلب وتراجع المخزون الأمريكي

كما ساهم تزايد الطلب العالمي في ارتفاع سعر النفط حيث أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث؛ ما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافياً لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.

وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر،بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.