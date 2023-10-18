Icon

ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت قرب 92 دولارًا Icon لحظة اقتحام سفارتي إسرائيل في الأردن وتركيا Icon 3 إنذارات من الأرصاد لمناطق مكة وعسير والباحة Icon طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني Icon ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال Icon الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها Icon إيقاف شخص آوى مخالفًا وإجراءات للتأكد من عدم إساءة الاستغلال Icon غزة.. عمليات دون تخدير ومؤتمر بين الجثث Icon دورات تدريبية مجانية لطالبي القروض عبر منصة العائلة Icon دول الآسيان تسعى لتعاون أكبر مع الشرق الأوسط في قمة تاريخية بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مدفوعة بتزايد المخاوف من القتال في غزة

ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت قرب 92 دولارًا

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط وبرميل برنت قرب 92 دولارًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، تحت وطأة اشتداد المواجهات بيت قوات الاحتلال والعناصر الفلسطينية.

وبالرغم من أن فلسطين وإسرائيل لا تنتجان النفط ولا تصدرانه إلا أن المخاوف العالمية تتزايد من حدوث تطورات قد تؤدي إلى تعطل الإمدادات من المنطقة.

قد يهمّك أيضاً
الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري لموسم الرياض 28 أكتوبر

الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري لموسم الرياض 28 أكتوبر

هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة

هوية حكم مباراة الأهلي والوحدة

أسعار النفط العالمية

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 91.97 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.26 دولار، أو 2.6 بالمئة، إلى 88.92 دولار للبرميل.

تزايد الطلب وتراجع المخزون الأمريكي

كما ساهم تزايد الطلب العالمي في ارتفاع سعر النفط حيث أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث؛ ما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافياً لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.

وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر،بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن في المكان المناسب
آخر الاخبار

رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن...

آخر الاخبار
نواف التمياط: الهلال شعاره البطولات وجيسوس مدرب كبير
الرياضة

نواف التمياط: الهلال شعاره البطولات وجيسوس مدرب...

الرياضة
أسعار النفط تقفز بنحو 6%
السوق

أسعار النفط تقفز بنحو 6%

السوق
طائرات الدرونز والألعاب النارية تزين سماء السعودية
السعودية اليوم

طائرات الدرونز والألعاب النارية تزين سماء السعودية

السعودية اليوم
سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022
الرياضة

سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي...

الرياضة
فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية
صحة وطب‎

فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية

صحة وطب‎
4 علامات تفضح إدمان الإنترنت هل تتوفر لديك؟
تكنولوجيا

4 علامات تفضح إدمان الإنترنت هل تتوفر...

تكنولوجيا
هارب منذ ثلاثة عقود.. وفاة زعيم المافيا الإيطالية ميسينا دينارو
العالم

هارب منذ ثلاثة عقود.. وفاة زعيم المافيا...

العالم