ارتفاع الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 3.6%

أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة غير النفطية في السعودية سجلت ارتفاعاً نسبته 3.6% خلال الربع الثالث للعام الجاري على أساس سنوي.

وأظهرت تقديرات الهيئة الصادرة، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الثالث لعام 2023 بنسبة 4.5% مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، بضغط الأنشطة النفطية.

ارتفاع الأنشطة الحكومية

وأوضحت الهيئة إن الأنشطة الحكومية سجلت ارتفاعا نسبته 1.9% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بـالربع نفسه من العام الماضي.

وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفض بنسبة 3.9% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنًة بالربع الثاني من نفس العام متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية.

كما لفتت إلى أن الأنشطة النفطية تراجعت 8.4% بالربع الثالث من العام الحالي، على أساس ربع سنوي، وهبطت الأنشطة الحكومية بنسبة 5.3%، في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا نسبته 0.1% مقارنة بالربع السابق.

نمو الأنشطة غير النفطية

وكان نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بمعدل 6.1 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2023، قاد إلى رفع المملكة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة في الربع الثاني من 1.1 في المائة في تقديرات سابقة أولية.

وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد الأسبوع الماضي أن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030.

ورجح أن ينهي الناتج المحلي غير النفطي العام الحالي بنمو نسبته حوالي 6 في المائة، وقال :”نأمل أن يواصل النمو العام المقبل وما بعده حول ذلك الرقم.

وأكد أن نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة استمر بشكل صحي، مرجحاً أن يستمر كذلك في المدى المتوسط.