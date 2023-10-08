ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 256 ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1000 قتيل الخطوط الحديدية تُطلق أولى تجارب القطارات الهيدروجينية في السعودية المراعي تربح 486 مليون ريال خلال الربع الثالث أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد طائرة إسرائيلية تجلي الجرحى من سديروت وتبادل إطلاق نار مع حزب الله انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ220.82 ريال رياح نشطة وأتربة مثارة على ثلاث مناطق صورة حديثة تجمع الملك سلمان مع حفيده أحمد بن فهد وابنه شكوى بسبب مشاركة البليهي في مباراة الهلال والأخدود
ارتفعت حصيلة القتلى جراء زلزال أعقبته عدة هزات ارتدادية في منطقة نائية في غرب أفغانستان إلى “أكثر من ألف”، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة.
وقال بلال كريمي “للأسف، حصيلة الضحايا مرتفعة جدا وقد بلغت حصيلة القتلى أكثر من ألف شخص”، بعدما ضرب زلزال بقوة 6,3 درجة ولاية هرات السبت أعقبته سلسلة هزات ارتدادية قوية.
وضرب بالأمس، زلزال بقوة 6,3 درجة غرب أفغانستان مخلفاً مئات القتلى والجرحى، وفق ما أعلنت هيئة الإغاثة في حالات الكوارث، في ظل توقعات بارتفاع عدد الضحايا بعد ورود تقارير عن انهيارات أرضية وضحايا محاصرين تحت المساكن المنهارة.
وقال رئيس إدارة الكوارث في ولاية هيرات موسى أشاري “حتى الآن أحصينا أكثر من ألف جريح من نساء وأطفال ومسنين وقضى 120 شخصاً على الأقل”.
وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزات ارتدادية بقوة 5,5 و4,7 و6,2 درجات على مقياس ريشتر.