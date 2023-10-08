ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 1000 قتيل

ارتفعت حصيلة القتلى جراء زلزال أعقبته عدة هزات ارتدادية في منطقة نائية في غرب أفغانستان إلى “أكثر من ألف”، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة.

وقال بلال كريمي “للأسف، حصيلة الضحايا مرتفعة جدا وقد بلغت حصيلة القتلى أكثر من ألف شخص”، بعدما ضرب زلزال بقوة 6,3 درجة ولاية هرات السبت أعقبته سلسلة هزات ارتدادية قوية.

ارتفاع حصيلة الضحايا

وضرب بالأمس، زلزال بقوة 6,3 درجة غرب أفغانستان مخلفاً مئات القتلى والجرحى، وفق ما أعلنت هيئة الإغاثة في حالات الكوارث، في ظل توقعات بارتفاع عدد الضحايا بعد ورود تقارير عن انهيارات أرضية وضحايا محاصرين تحت المساكن المنهارة.

مركز رصد الزلزال

وقال رئيس إدارة الكوارث في ولاية هيرات موسى أشاري “حتى الآن أحصينا أكثر من ألف جريح من نساء وأطفال ومسنين وقضى 120 شخصاً على الأقل”.

وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزات ارتدادية بقوة 5,5 و4,7 و6,2 درجات على مقياس ريشتر.