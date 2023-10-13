ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية رقم تاريخي لنجم الإكوادور بتصفيات أمريكا الجنوبية حساب المواطن : حالة الدفعة لا يوجد تعني تجاوز الحد المانع الأهلي يخطف الأنظار على ملعبه شهيدان قرب مدرسة أحمد الشقيري بغزة ومخاوف الاجتياح البري تتزايد الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل طريقة تصفية التركات عبر منصة ناجز مطالبة برحيل 2 من أجانب النصر في يناير تأكيد إدانة توتال وفيتول بخرق برنامج النفط مقابل الغذاء تشكيل الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا مضطردًا في الأسابيع القليلة الماضية في السوق الموازية بالرغم من ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة في مصر.
وعلى مدى أكثر من 6 أشهر استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية، في الوقت الذي بدأ السعر في السوق الموازية بالتحرك صعودًا وهبوطًا لكن المؤشر العام يشير إلى الصعود.
وبحسب البنك المركزي المصري فقد بلغ سعر الدولار 30.8303 جنيه للشراء مقابل 30.9586 جنيه للبيع، ولم يبتعد السعر في البنوك الرسمية وشركات الصرافة عن هذا النطاق السعري بشكل ملحوظ.
لكن بالمقابل فإن السوق الموازية تشهد ضغطًا كبيرًا على الطلب حيث وصل السعر إلى ما يعادل 40 جنيهًا تقريبًا، وهو ما يصعب من مهمة الحكومة المصرية في السيطرة على أسعار العديد من السلع الأساسية والخدمات.
ويطرح البنك المركزي المصري فكرة ربط الجنيه المصري بسلة من العملات الأمر الذي من شأنه إعطاء مزيد من المرونة لنظام الصرف الأجنبي ويساعد مصر على العبور من الأزمة الاقتصادية الحالية دون تعويم الجنيه، فضلًا عن عدم الحاجة لزيادة الفائدة ومنع التقلبات وكبح التضخم.
وبحسب خبراء فإن قرار المركزي المصري الربط بسلة عملات أجنبية مثل الروبل واليوان واليورو والين والإسترليني قد يقضي على أزمة الدولار ويخفض الطلب عليه في مرحلة لاحقة.