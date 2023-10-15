ارتفاع شهداء فلسطين إلى 2450 وإسرائيل تعلن مقتل 1400 شخص

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 2450، فيما أعلنت إسرائيل عن مقتل أكثر من 1400 شخص منذ بداية الاشتباكات السبت الماضي.

عدد الشهداء الفلسطينيين

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042 جريحًا، فيما ارتفع عدد الشهداء في‎ الضفة إلى 55 شهيدًا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200 جريحًا.

بدورها قالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تال هاينريخ خلال مؤتمر صحافي اليوم “قُتل أكثر من 1400 شخص وتم أسر أكثر من 120 إسرائيليًا”.

تهجير أهالي غزة

وتستعد إسرائيل لاجتياح قطاع غزة وقد منحت سكان شمال القطاع مهلة زمنية للخروج من مساكنهم والانتقال إلى وادي غزة، فيما تؤكد المؤسسات الإغاثية استحالة إخلاء المستشفيات التي تعاني أصلًا من نقص في الإمدادات الصحية والأدوية.

وقالت الأمم المتحدة إن إجلاء أكثر من مليون شخص من مساكنهم أمر مروع، مشيرة إلى إن القطاع “يتحول إلى حفرة من الجحيم”.