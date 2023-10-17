ارتفاع شهداء قصف مستشفى المعمداني في غزة إلى 800 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد، ومئات المصابين من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

إبادة جماعية

وقالت الرئاسة الفلسطينية: إن قصف مستشفى الأهلي في قطاع غزة، إبادة جماعية وكارثة إنسانية، مشيرة إلى أنها تحمل جميع الدول المساندة للاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات في غزة.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، حذر من استهداف إسرائيل للمستشفيات والمرافق الطبية.