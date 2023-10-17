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مئات المصابين من المدنيين

ارتفاع شهداء قصف مستشفى المعمداني في غزة إلى 800 شهيد

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
ارتفاع شهداء قصف مستشفى المعمداني في غزة إلى 800 شهيد
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني إلى 800 شهيد، ومئات المصابين من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

إبادة جماعية

وقالت الرئاسة الفلسطينية: إن قصف مستشفى الأهلي في قطاع غزة، إبادة جماعية وكارثة إنسانية، مشيرة إلى أنها تحمل جميع الدول المساندة للاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات في غزة.

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وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، حذر من استهداف إسرائيل للمستشفيات والمرافق الطبية.

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