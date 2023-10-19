الإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات 7% بالربع الثالث ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات في حالة إصابات العمل؟ أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.46 ريال أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر إلى غزة خطر اتساع صراع غزة حقيقي جدًّا تكميم المعدة نوع واحد فقط والأسماء التجارية وهم لجذب العملاء أعراض السكتة الدماغية لدى النساء منها الحازوقة السعودية تقترب من الفوز باستضافة كأس العالم 2034
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.67 ريال، 62.31 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.20 ريال،57.12 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.46 ريال، 54.52 دولار، وعيار 18 وصل 175.25 ريال، 46.73 دولار.