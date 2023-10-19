ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.46 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.67 ريال، 62.31 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.20 ريال،57.12 دولار.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.46 ريال، 54.52 دولار، وعيار 18 وصل 175.25 ريال، 46.73 دولار.