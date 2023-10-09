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عيار 24 بسعر 223.18 ريال

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً للجرام

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ صباحاً
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 223.18 ريال، أي ما يعادل نحو 59.51 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 204.58 ريال، أي ما يعادل نحو 54.55 دولار.

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سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 195.28 ريال، أي ما يعادل نحو 52.08 دولار، وعيار 18 وصل 167.38 ريال، أي ما يعادل نحو 44.64 دولار.

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