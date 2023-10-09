ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً للجرام

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 223.18 ريال، أي ما يعادل نحو 59.51 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 204.58 ريال، أي ما يعادل نحو 54.55 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 195.28 ريال، أي ما يعادل نحو 52.08 دولار، وعيار 18 وصل 167.38 ريال، أي ما يعادل نحو 44.64 دولار.