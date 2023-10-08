ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 659 وعدد المصابين تجاوز 2000

ارتفع عدد قتلى إسرائيل في المواجهات العسكرية مع الفصائل الفلسطينية إلى 659 قتيلًا فيما تجاوز عدد المصابين أكثر من ألفي مصاب وفق آخر التحديثات الصادرة.

ولا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد الأسرى الإسرائيليين الذين وقعوا في أيدي الفصائل الفلسطينية لكن مسؤولًا إسرائيليًا أكد أن بلاده لا تشارك في أي محادثات بشأن الرهائن في الوقت الحالي.

دعوات التهدئة ووقف القتال

وتوالت دعوات التهدئة ووقف القتال بين الجانبين حيث كانت السعودية من أوائل الدول التي دعت إلى وقف القتال فورًا ووقف التصعيد العسكري.

وذكرت المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

كما جددت السعودية دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.

رفض استهداف المدنيين

وفي هذا السياق، أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس اتصالات هاتفية عاجلة مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين في دول العالم منهم أمريكا ومصر والأردن وقطر والممثل السامي للاتحاد الأوروبي.

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، مشددًا على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.