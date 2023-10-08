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بينهم 20 طفلاً

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 256

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 256
المواطن - واس

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 256 شهيداً و1788 جريحاً.

استشهاد 20 طفلاً

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 20 طفلاً، قضوا في عمليات القصف العنيف من طائرات الاحتلال على المنازل والأبراج السكنية.

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غارات لطيران الاحتلال

من جانبها، ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة شهداء الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم، بلغت 24 شهيداً وعشرات الجرحى، جرى انتشالهم من المنازل والبنايات السكنية التي تم استهدافها بالصواريخ.

 

 

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