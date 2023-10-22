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معظمهم من الأطفال والنساء

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4651 وأكثر من 14 ألف جريح

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4651 وأكثر من 14 ألف جريح
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4651 شهيدًا فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 14 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الأحد، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدًا منهم 117 طفلًا وغالبيتهم من جنوب قطاع غزة.

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وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 90 شهيدًا منذ بداية القصف الإسرائيلي منهم 5 شهداء خلال عمليات وقعت في الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وضع إنساني خطير

وفي وقت سابق حذرت لين هاستينغز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين من خطورة الوضع اللاإنساني غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية. وقالت إن المياه المتوفرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدًا أو بعد غد على الأكثر.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تجري مفاوضات مع جميع الأطراف لضمان وصول إمدادات مستمرة ومتزايدة ومستدامة إلى قطاع غزة لافتة إلى أن هذا هو ما يجب أن يحدث وليس إدخال المساعدات لمرة واحدة فقط.

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