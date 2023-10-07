استبعاد نواف العقيدي من قائمة المنتخب السعودي

قرر المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استبعاد الحارس نواف العقيدي من قائمة الأخضر لمعسكر البرتغال بسبب الإصابة.

وأعلن الحساب الرسمي للأخضر عبر منصة ” إكس” عن قرار مانشيني باستبعاد العقيدي بعد إطلاع المدرب الإيطالي وجهازه الطبي على تقرير طبيب نادي النصر وتقرير أشعة الرنين المغناطيسي بعد تعرضه للإصابة حيث ثبت عدم جاهزيته.

وقرر المدرب مانشيني استدعاء الحارس محمد الربيعي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الهلال بعد إصابة العقيدي.

قائمة المنتخب السعودي حاليًا

وستكون قائمة الأخضر حاليًا مكونة من: ” محمد العويس، محمد الربيعي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي وعبدالإله العمري.

ويتواجد في القائمة أيضًا كل من؛ سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي وسالم الدوسري.

كما استدعى مانشيني لمعسكر الأخضر الإعدادي كلًا من؛ عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان ومحمد مران.