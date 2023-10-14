استدعاء علي لاجامي لمعسكر الأخضر

استدعى المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، مدافع النصر، علي لاجامي للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقام حاليًا في البرتغال.

علي لاجامي ينضم للمعسكر

وجاء قرار مانشيني باستدعاء علي لاجامي، بعد إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حسن كادش، والسماح له بمغادرة المعسكر والعودة إلى السعودية لاستكمال علاجه في ناديه.

وسبق أن انضم علي لاجامي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع المدير الفني السابق، الفرنسي هيرفي رينارد، حيث تواجد خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، في عام 2019.

وشارك علي لاجامي في 5 مباريات مع النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقام بـ10 افتكاكات ناجحة بدقة 90.9%، وشتت الكرة 19 مرة، ومنع التسديد 3 مرات وقطع الكرة 8 مرات، ولديه 207 تمريرة ناجحة بدقة 94.1%.

المنتخب السعودي في البرتغال

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره النيجيري وديًا بالأمس، على ملعب “بورتيماو” في البرتغال، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، سجلهما الثنائي البديل سلمان الفرج ومحمد كنو.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره مالي وديًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكره الإعدادي في البرتغال، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا.