Icon

استدعاء علي لاجامي لمعسكر الأخضر Icon كاظم الساهر يطرب الجماهير السعودية والعربية بـ مهرجان الغناء بالفصحى Icon هدفان لـ محمد كنو في 45 مباراة دولية Icon وظائف لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية Icon كريستيانو رونالدو يشكر الجماهير على التكريم Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت Icon المنتخب السعودي يُكرر سيناريو 2006 Icon سلمان الفرج رابع أكبر لاعب يُسجل للأخضر Icon أسعار الذهب اليوم السبت عيار 24 سعر 232.99 ريال Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل مواجهة مالي الودية

استدعاء علي لاجامي لمعسكر الأخضر

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ مساءً
استدعاء علي لاجامي لمعسكر الأخضر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استدعى المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، مدافع النصر، علي لاجامي للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقام حاليًا في البرتغال.

علي لاجامي ينضم للمعسكر

وجاء قرار مانشيني باستدعاء علي لاجامي، بعد إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حسن كادش، والسماح له بمغادرة المعسكر والعودة إلى السعودية لاستكمال علاجه في ناديه.

قد يهمّك أيضاً
المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد نقلة نوعية وخبر منتظر منذ سنوات

المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد نقلة نوعية وخبر منتظر منذ سنوات

تاليسكا يخطف الأنظار برقم مميز في 2023

تاليسكا يخطف الأنظار برقم مميز في 2023

علي لاجامي
لاجامي

وسبق أن انضم علي لاجامي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع المدير الفني السابق، الفرنسي هيرفي رينارد، حيث تواجد خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، في عام 2019.

وشارك علي لاجامي في 5 مباريات مع النصر في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقام بـ10 افتكاكات ناجحة بدقة 90.9%، وشتت الكرة 19 مرة، ومنع التسديد 3 مرات وقطع الكرة 8 مرات، ولديه 207 تمريرة ناجحة بدقة 94.1%.

علي لاجامي - النصر
لاجامي

المنتخب السعودي في البرتغال

ولعب المنتخب السعودي ضد نظيره النيجيري وديًا بالأمس، على ملعب “بورتيماو” في البرتغال، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، سجلهما الثنائي البديل سلمان الفرج ومحمد كنو.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره مالي وديًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكره الإعدادي في البرتغال، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

وظائف
التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار الوقود
السوق

التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار...

السوق
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات
السعودية اليوم

المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية
وظائف

وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية

وظائف
لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ
السعودية اليوم

لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف...

السعودية اليوم
الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا يرضون إلا بالأعالي
السعودية اليوم

الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا...

السعودية اليوم
العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة
السعودية اليوم

العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة

السعودية اليوم