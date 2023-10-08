استدعاء مركبات بيجو لخلل يسبب وقوع الحوادث

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء مركبات بيجو “2008 /301/208” في الفترة البينية 2016 – 2022.

خلل فني وخطر الحوادث

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “أن خللاً فنيا في مؤشر ناقل الحركة، قد يؤدي إلى عرض الشاشة للوضع المحايد (N)، بينما الوضع الفعلي لناقل الحركة (D)، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

إجراء الإصلاحات اللازمة

وبينت وزارة التجارة، أن الإجراء الواجب يتمثل في التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (Recalla.sa)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.