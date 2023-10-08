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في ناقل الحركة

استدعاء مركبات بيجو لخلل يسبب وقوع الحوادث

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
استدعاء مركبات بيجو لخلل يسبب وقوع الحوادث
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء مركبات بيجو “2008 /301/208” في الفترة البينية 2016 – 2022.

خلل فني وخطر الحوادث

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “أن خللاً فنيا في مؤشر ناقل الحركة، قد يؤدي إلى عرض الشاشة للوضع المحايد (N)، بينما الوضع الفعلي لناقل الحركة (D)، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

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إجراء الإصلاحات اللازمة

وبينت وزارة التجارة، أن الإجراء الواجب يتمثل في التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (Recalla.sa)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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