استدعاء مركبات بيجو لخلل يسبب وقوع الحوادث التشكيل المتوقع لـ مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي أمانة القصيم تفعل مبادرة تشجير وتأهيل ساحات المساجد ببريدة رئاسة الهيئات تقيم برنامج “الضيافة السعودية” بالشراكة مع وزارة السياحة تصرف غريب من المنتخب الفرنسي بعد ظهور جيرو حارسًا السعودية وصوت العقل .. دعوات لوقف التصعيد وحقن الدماء بالفيديو.. مقتل سائحين إسرائيليين بإطلاق نار في الإسكندرية وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي موعد مباراة الفيحاء والأخدود نواف العقيدي يثير أزمة في النصر
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء مركبات بيجو “2008 /301/208” في الفترة البينية 2016 – 2022.
وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “أن خللاً فنيا في مؤشر ناقل الحركة، قد يؤدي إلى عرض الشاشة للوضع المحايد (N)، بينما الوضع الفعلي لناقل الحركة (D)، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
وبينت وزارة التجارة، أن الإجراء الواجب يتمثل في التحقّق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال (Recalla.sa)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.