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قاما بالسطو المسلح على مركبة نقل أموال وأصابا سائقها

استرداد مليون ريال مسروقة ومقتل أحد الجناة وإصابة آخر بالرياض

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
استرداد مليون ريال مسروقة ومقتل أحد الجناة وإصابة آخر بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من استرداد مليون ريال مسروقة من مركبة تابعة لإحدى شركات النقل بعدما قام اثنان من الجناة بالسطو المسلح على المركبة.

تفاصيل استرداد مليون ريال

وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام , بأن دوريات الأمن بمنطقة الرياض , باشرت بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها.

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تبادل إطلاق النار

وتم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته , مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.
وبين أنه تم ضبط المبلغ المالي الذي استوليا عليه بحوزتهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.

 

 

 

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