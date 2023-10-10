مساند يوضح خيارات سداد رسوم التأشيرة والاستقدام استرداد مليون ريال مسروقة ومقتل أحد الجناة وإصابة آخر بالرياض مساواة حامل الإقامة المميزة بالمواطن في استقدام العمالة المنزلية حرس الحدود ومكافحة المخدرات بالمرصاد للمهربين رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع لقطات عفوية تظهر فرحة خريجي دورة أمن المنشآت الدبلوماسية مجلس الوزراء يعتمد القطارات كإحدى وسائل نقل الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات النظامية في موقف عفوي.. الملياردير العثيم يشارك أيتام جمعية بريدة اللعب احسب قيمة الدعم الإضافي بعد إيداع الدفعة 71 من حساب المواطن قذائف إسرائيلية تستهدف معبر رفح للمرة الثانية
تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض من استرداد مليون ريال مسروقة من مركبة تابعة لإحدى شركات النقل بعدما قام اثنان من الجناة بالسطو المسلح على المركبة.
وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام , بأن دوريات الأمن بمنطقة الرياض , باشرت بلاغًا عن تعرض مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها.
وتم على الفور متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته , مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، ما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.
وبين أنه تم ضبط المبلغ المالي الذي استوليا عليه بحوزتهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.