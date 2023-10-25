استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة

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لم يتمالك مذيع قناة الجزيرة نفسه وهو ينقل خبر استشهاد أسرة زميله بالقناة وائل الدحدوح في قطاع غزة.
وأذاع عبدالسلام فارح، مذيع الأخبار بقناة الجزيرة، بصوت متقطع مليء بالحزن والأسى نبأ استشهاد عائلة الدحدوح.
وقال مراسل الجزيرة وائل الدحدوح من داخل المستشفى بعد استشهاد أفراد من عائلته بينهم زوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي في غزة: هذا ديدن الاحتلال وهذا قدرنا وخيارنا ولن نحيد.
وفي مشهد آخر وخلال توديعه أفرادًا من عائلته بينهم زوجته وابنه وابنته بعد استشهادهم بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط غزة، اكتفى مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بالقول: ”ينتقمون منا في الأولاد”، وقد تجاوز عدد شهداء غزة منذ بدء الحرب ستة آلاف وخمسمائة.