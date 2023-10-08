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استمرار التسجيل على وظائف وزارة الصحة

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
استمرار التسجيل على وظائف وزارة الصحة
المواطن - فريق التحرير

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تتواصل عملية التسجيل في وظائف وزارة الصحة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا عبر منصة التوظيف الرسمية على موقع الوزارة على الإنترنت.

تفاصيل وظائف وزارة الصحة

وكان الوزارة قد أعلنت عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة وفق المسميات التالية :

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الشروط وطريقة التقديم

واشترطت الوزارة لشغل الوظيفتين، وجود شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية متوافقة مع مسمى الوظيفة، على أن يتم التقديم من خلال منصة التوظيف عبر الإنترنت، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر ولحين اكتمال الشواغر الوظيفية.

التسجيل في منصة التوظيف

ويجب للتقديم على الوظائف الصحية، أن يكون لدى المستفيد حساب فعال على المنصة، ويتم التسجيل من خلال الدخول على موقع منصة التوظيف ثم الانتقال إلى تسجيل مستخدم جديد بعد الاطلاع على الشروط والمتطلبات اللازمة للتسجيل في المنصة.

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