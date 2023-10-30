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بناءً على التقارير الواردة من الأرصاد

استمرار الدراسة عن بعد غدًا في تعليم عسير وبيشة

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
استمرار الدراسة عن بعد غدًا في تعليم عسير وبيشة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن تعليم عسير أنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس.

وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 16/ 4 / 1445 هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات مدارس تعليم بيشة.

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ويوم أمس، أعلن تعليم منطقة تبوك أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم الاثنين الموافق 15/ 4/ 1445هـ، والتي تشمل مدينة تبوك وقراها فقط، سيتم استمرار الدراسة (عن بُعد) عن طريق منصة مدرستي يوم غد للمدارس في مدينة تبوك وقراها فقط؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.

تعليق الدراسة

وكانت العديد من الإدارات التعليمية قررت تعليق الدراسة بناء على ما ورد من الأرصاد الجوية، ومنها عسير ومحايل عسير.

 

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