اشتباكات في غزة بعد توغل إسرائيلي بمنطقة البريج

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أفادت مصادر محلية في غزة، اليوم الجمعة، بتوغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مخيم البريج، واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.
وقالت المصادر: إن الجيش الإسرائيلي استدعى مروحيات مقاتلة، وألقى عددًا من القنابل المضيئة.
ووفق المصادر فإن الجيش الإسرائيلي قصف أيضًا المناطق الشرقية شمالي غزة.
من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمناورة برية في غزة لجمع المعلومات الاستخباراتية.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق، أن 10 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف إسرائيلي جوي لمنزل من أربعة طوابق لعائلة النديم في حي الزيتون جنوب شرق غزة.
كذلك استشهد 3 فلسطينيين بقصف للطيران الإسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة السطري في مخيم خان يونس جنوب القطاع.
واستشهد 8 فلسطينيين أيضًا في غارتين شنهما الطيران الإسرائيلي على منزل لعائلة الهور في مخيم النصيرات.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استشهد منذ السابع من أكتوبر أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم نحو 3000 طفل، بالإضافة إلى نحو 18500 جريح، كما وصل قرابة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في جميع محافظات قطاع غزة.