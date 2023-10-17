اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب الجزائريين

تسببت لقطة تشابك المدرب الجزائري جمال بلماضي مع لاعبه سعيد بن رحمة في إثارة أزمة للمدرب الجزائري وذلك بعد استبداله في مباراة مصر الودية أمس.

وصب الجمهور الجزائري جم غضبه على المدرب بلماضي من طريقة تعامله مع اللاعب سعيد بن رحمة.

تعليق جمال بلماضي

ورأى البعض أن بلماضي لم يقصد إهانة سعيد بن رحمة ولكنه مدرب حماسي يبحث عن الانتصارات والفوز دائمًا، بينما انتقد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي تصرف بلماضي قائلًا: ” تصرف لا يليق ببلماضي والمنتخب الجزائري مهما كان السبب”.

وكان جمال بلماضي علق على تصرفه مع سعيد بن رحمة قائلًا: ” هذا أمر وانتهى ولن يُفيد المنتخب الحديث فيه مجددًا، عامة لا أريد التحدث عن الأمر”.

مصر ضد الجزائر

وخلال مباراة مصر والجزائر أمس، التي أُقيمت على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية بدأت بشكل سريع، وسط ضغط كبير من المنتخب المصري حيث سدد محمود حسن تريزيجيه تسديدة قوية عند الدقيقة 17 تصدى لها الحارس.

واستمر المنتخب المصري في التألق والضغط الهجومي، حيث صوّب محمد صلاح كرة قوية اصطدمت بالعارضة، بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي عند الدقيقة 20، وأطلق زيزو تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وشهدت المباراة طرد اللاعب المصري محمد هاني عند الدقيقة 27، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بعدما دخل بقدمه بتهور في وجه أحمد توبة، واضطر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لاستبدال زيزو ودفع بعمر كمال بدلًا منه.

وفي الشوط الثاني، سجل فارس شعيبي هدفًا برأسية عند الدقيقة 53، ولكن الحكم قام بإلغائه بداعي التسلل، ثم تمكن حمدي فتحي من هز شباك الجزائر برأسية عند الدقيقة 61، واستمرت المحاولات من المنتخبين.

وعند حلول الدقيقة 94، سجل إسلام سليماني هدف التعادل لمنتخب الجزائر لتنتهي المباراة بتعادل منتخب مصر ضد الجزائر إيجابيًّا.