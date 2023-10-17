Icon

سالم الدوسري يُقلص الفارق لـ المنتخب السعودي Icon اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب الجزائريين Icon المنتخب السعودي يتأخر أمام مالي بهدفين في الشوط الأول Icon لقطات من الأجواء لجريان السيول وهطول الأمطار غرب الطائف Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا Icon 8 نصائح مهمة للحفاظ على بطارية السيارة Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة NOMAC في 5 مدن Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة بمجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة في هيئة الملكية الفكرية Icon الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مباراة مصر أمس

اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب الجزائريين

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
اشتباك جمال بلماضي مع لاعبه يشعل غضب الجزائريين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسببت لقطة تشابك المدرب الجزائري جمال بلماضي مع لاعبه سعيد بن رحمة في إثارة أزمة للمدرب الجزائري وذلك بعد استبداله في مباراة مصر الودية أمس.

وصب الجمهور الجزائري جم غضبه على المدرب بلماضي من طريقة تعامله مع اللاعب سعيد بن رحمة.

قد يهمّك أيضاً
العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة

العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة

استشاري يحذر الشباب من ممارسات تدمر الصحة

استشاري يحذر الشباب من ممارسات تدمر الصحة

تعليق جمال بلماضي 

ورأى البعض أن بلماضي لم يقصد إهانة سعيد بن رحمة ولكنه مدرب حماسي يبحث عن الانتصارات والفوز دائمًا، بينما انتقد المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي تصرف بلماضي قائلًا: ” تصرف لا يليق ببلماضي والمنتخب الجزائري مهما كان السبب”.

وكان جمال بلماضي علق على تصرفه مع سعيد بن رحمة قائلًا: ” هذا أمر وانتهى ولن يُفيد المنتخب الحديث فيه مجددًا، عامة لا أريد التحدث عن الأمر”.

جمال بلماضي وسعيد بن رحمة -

مصر ضد الجزائر

وخلال مباراة مصر والجزائر أمس، التي أُقيمت على إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية بدأت بشكل سريع، وسط ضغط كبير من المنتخب المصري حيث سدد محمود حسن تريزيجيه تسديدة قوية عند الدقيقة 17 تصدى لها الحارس.

جمال بلماضي وسعيد بن رحمة

واستمر المنتخب المصري في التألق والضغط الهجومي، حيث صوّب محمد صلاح كرة قوية اصطدمت بالعارضة، بعد تمريرة مميزة من حمدي فتحي عند الدقيقة 20، وأطلق زيزو تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وشهدت المباراة طرد اللاعب المصري محمد هاني عند الدقيقة 27، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بعدما دخل بقدمه بتهور في وجه أحمد توبة، واضطر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لاستبدال زيزو ودفع بعمر كمال بدلًا منه.

وفي الشوط الثاني، سجل فارس شعيبي هدفًا برأسية عند الدقيقة 53، ولكن الحكم قام بإلغائه بداعي التسلل، ثم تمكن حمدي فتحي من هز شباك الجزائر برأسية عند الدقيقة 61، واستمرت المحاولات من المنتخبين.

وعند حلول الدقيقة 94، سجل إسلام سليماني هدف التعادل لمنتخب الجزائر لتنتهي المباراة بتعادل منتخب مصر ضد الجزائر إيجابيًّا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة
آخر الاخبار

إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة

آخر الاخبار
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا
العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب ساحل كندا

العالم
مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع
العالم

مصرع وإصابة 9 جنود مصريين بحادث مروع

العالم
هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي على شروط الأهلية؟
أخبار رئيسية

هل تؤثر الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي...

أخبار رئيسية
بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة
العالم

بلينكن: روسيا مزقت ميثاق الأمم المتحدة

العالم
إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي
السعودية اليوم

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 40 نقطة

السوق
سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى مستوى في أسبوعين
السوق

سعر الذهب في السعودية يواصل الصعود لأعلى...

السوق