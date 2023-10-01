اعتدال وتليجرام يزيلان أكثر من 10 ملايين محتوى مخالف ويغلقان 2069 قناة متطرفة

تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) عبر مواصلة جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية للتنظيمات المتطرفة، بإزالتهما 10.565.178 مليون محتوى متطرف وإغلاق 2069 قناة استخدمت في نشر وترويج المحتويات المتطرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م (يوليو – سبتمبر).

القنوات المتطرفة

وتعود المحتويات والقنوات المتطرفة المرصودة والمُزالة والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش – هيئة تحرير الشام – القاعدة)، حيث سجّل الربع الثالث تصدّر تنظيم “داعش” الإرهابي في نشره 4.621.916 مليون محتوى متطرف عبر 997 قناة، فيما تلته “هيئة تحرير الشام” الإرهابية بنشر 3.888.863 ملايين محتوى في 503 قنوات، فيما تذيل تنظيم “القاعدة” الإرهابي القائمة في عدد المنشورات بـ 2.054.399 مليون محتوى عبر 569 قناة.

تنظيم داعش الإرهابي

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي الأكثر نشاطًا من بين التنظيمات الثلاثة المرصودة بنشره 1.344.482 مليون محتوى متطرف في يوم واحد، وذلك يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023م، فيما سجّل تنظيم “القاعدة” الإرهابي أعلى عدد في إنشاء 43 قناة في يوم واحد، وكان ذلك في 16 أغسطس 2023م.

الجدير ذكره بأنه منذ بدء التعاون المشترك ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) منذ فبراير 2022م وحتى سبتمبر 2023م، بلغ عدد المحتويات المتطرفة المُزالة 38.799.157 مليون محتوى وإغلاق 12.287 ألف قناة متطرفة.