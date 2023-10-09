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استناداً إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية

اعتماد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة بالقصيم‎

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
اعتماد زيادة مقاعد التدريب لتخصص الجراحة العامة بالقصيم‎
المواطن - فريق التحرير

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أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منح تجمع القصيم الصحي رفع الطاقة الاستيعابية للبرنامج التدريبي بتخصص الجراحة العامة إلى 50 متدرباً في المقار التدريبية المعتمدة التابعة للبرنامج في كل من مستشفى بريدة المركزي، ومستشفى الرس العام، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

رفع المقاعد السنوية للتدريب

وقال التجمع: “إن الهيئة اعتمدت رفع المقاعد السنوية المخصصة للتدريب من 8 إلى 10 مقاعد في كل مستوى تدريبي، ليرتفع ذلك العدد الإجمالي العام للمتدربين في المستويات الخمسة من 40 إلى 50 متدرباً لمدة عامين تدريبيين”.

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وأوضح تجمع القصيم الصحي أن منحه الاعتماد الإضافي والزيادة في عدد المقاعد التدريبية جاء استناداً إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية ومعايير الاعتماد البرامجي، وتوصية لجنة الاعتماد البرامجي.

شهادة الاختصاص

وأشار التجمع إلى أن مجموع البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمراكز تدريبية في شهادة الاختصاص “الزمالة السعودية” في مختلف مكونات التجمع بلغ 45 تخصصًا.

وأكد على أهمية تعزيز البيئة التعليمية والتدريبية وتوفير الفرص الملائمة للارتقاء بالمهن الطبية والصحية من خلال التدريب النوعي والتعليم الأكاديمي التخصصي، منوها إلى أن هذه البرامج تساعد على اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي تمكن الطواقم الطبية الأساسية والمساعدة من تشخيص الحالات المرضية بشكل دقيق، ووضع البرنامج العلاجي المناسبة لها.

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