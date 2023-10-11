الأخضر يتألق أمام منتخبات غرب إفريقيا

يُقدم الأخضر مستويات مميزة أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتجاوز عقبة منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم.

تفوق الأخضر

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره النيجيري وديًا، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب “بورتيماو”، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال.

وتُعد مباراة السعودية ضد نيجيريا هي المواجهة رقم 15 للأخضر أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، حيث سبق وواجه كل من؛ السنغال، مالي، موريتانيا، جامبيا، غانا وتوجو، بالإضافة إلى نيجيريا.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لمنتخب السعودية الأولى لكرة القدم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، وخسر الأخضر مرتين فقط أمام منتخبي مالي وغانا.

قائمة المنتخب السعودي

وضم المدير الفني روبرتو مانشيني في قائمة الأخضر، كلاً من؛ محمد العويس، محمد اليامي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي وعبدالإله العمري.

ويتواجد في القائمة أيضًا كل من؛ سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي وسالم الدوسري.

كما استدعى مانشيني لمعسكر المنتخب السعودي الإعدادي كلًا من؛ عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان ومحمد مران.