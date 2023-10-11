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قبل مواجهة نيجيريا وديًا

الأخضر يتألق أمام منتخبات غرب إفريقيا

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ مساءً
الأخضر يتألق أمام منتخبات غرب إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الأخضر مستويات مميزة أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتجاوز عقبة منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم.

تفوق الأخضر

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره النيجيري وديًا، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب “بورتيماو”، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال.

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المنتخب السعودي
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

وتُعد مباراة السعودية ضد نيجيريا هي المواجهة رقم 15 للأخضر أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، حيث سبق وواجه كل من؛ السنغال، مالي، موريتانيا، جامبيا، غانا وتوجو، بالإضافة إلى نيجيريا.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لمنتخب السعودية الأولى لكرة القدم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، وخسر الأخضر مرتين فقط أمام منتخبي مالي وغانا.

المنتخب السعودي - منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

قائمة المنتخب السعودي

وضم المدير الفني روبرتو مانشيني في قائمة الأخضر، كلاً من؛ محمد العويس، محمد اليامي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي وعبدالإله العمري.

ويتواجد في القائمة أيضًا كل من؛ سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي وسالم الدوسري.

كما استدعى مانشيني لمعسكر المنتخب السعودي الإعدادي كلًا من؛ عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان ومحمد مران.

منتخب السعودية ضد كوريا الجنوبية - المنتخب السعودي

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