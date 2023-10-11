السعودية تنضم إلى عضوية المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه الأخضر يتألق أمام منتخبات غرب إفريقيا الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد الهلال سبب رفض هازارد للعروض السعودية والأمريكية بدء اكتتاب الأفراد في طرح سال السعودية لـ 2.4 مليون سهم 6 أسباب لـ انحراف السيارة على الطريق نائب أمير الرياض يكرّم رجال أمن أحبطوا سرقة سيارة نقل أموال سوق النفط العالمية في حالة ترقب للصراع بين إسرائيل وفلسطين روايات شهود عيان تحت قصف غزة: رائحة الموت تفوح في كل مكان
يُقدم الأخضر مستويات مميزة أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتجاوز عقبة منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم.
ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم نظيره النيجيري وديًا، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب “بورتيماو”، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال.
وتُعد مباراة السعودية ضد نيجيريا هي المواجهة رقم 15 للأخضر أمام منتخبات منطقة غرب إفريقيا، حيث سبق وواجه كل من؛ السنغال، مالي، موريتانيا، جامبيا، غانا وتوجو، بالإضافة إلى نيجيريا.
وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لمنتخب السعودية الأولى لكرة القدم، حيث نجح في تحقيق 8 انتصارات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، وخسر الأخضر مرتين فقط أمام منتخبي مالي وغانا.
وضم المدير الفني روبرتو مانشيني في قائمة الأخضر، كلاً من؛ محمد العويس، محمد اليامي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي وعبدالإله العمري.
ويتواجد في القائمة أيضًا كل من؛ سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي وسالم الدوسري.
كما استدعى مانشيني لمعسكر المنتخب السعودي الإعدادي كلًا من؛ عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان ومحمد مران.