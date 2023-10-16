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ضمن معسكره الإعدادي بالبرتغال

الأخضر يختتم استعداداته لمالي في غياب تمبكتي

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
الأخضر يختتم استعداداته لمالي في غياب تمبكتي
المواطن - فريق التحرير

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اختتم الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة منتخب مالي الأول لكرة القدم.

الأخضر يُنهي استعداداته

وبدأ مران الأخضر الذي أقيم على ملعب منتجع كاسكيد، بتدريبات الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يطبق جملًا تكتيكية متنوعة، ثم أجرى مانشيني تقسيمة على منتصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

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وشارك سلمان الفرج في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، فيما غاب حسان تمبكتي لشعوره بآلام في عضلة الساق، كما واصل اللاعب زكريا هوساوي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

سلمان الفرج
الفرج

المنتخب السعودي يُلاقي مالي

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المالي وديًا، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام المعسكر الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ويسعى مانشيني لقيادة الصقور لتجاوز عقبة مالي، وتحقيق الانتصار الأول مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعدما بدأ مشواره بالخسارة في مباراتين، والتعادل في لقاء.

كما يطمح، في استعادة نغمة الانتصارات، بعدما فشل الأخضر في تحقيق أي فوز آخر 7 مباريات، مكتفيًا بتعادل وحيد وخسر 6 مرات، في سلسلة عدم فوز هي الأطول للمنتخب السعودي منذ عام 2006.

المنتخب السعودي الأول - السعودية ومالي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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