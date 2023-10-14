الأخضر يسعى لتجنب تكرار أطول فترة غياب دون فوز وزير الخارجية: السعودية تستنكر استهداف المدنيين وتطالب بمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف في العالم 2023 محافظ المركزي السعودي: العملات المشفرة خطر وتهدد الاستقرار المالي استدعاء علي لاجامي لمعسكر الأخضر كاظم الساهر يطرب الجماهير السعودية والعربية بـ مهرجان الغناء بالفصحى هدفان لـ محمد كنو في 45 مباراة دولية وظائف لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية كريستيانو رونالدو يشكر الجماهير على التكريم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت
يطمح الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لاستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز أمام منتخب مالي الأول لكرة القدم.
وتعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيجابيًا ضد نظيره النيجيري بالأمس، في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب “بورتيماو” في البرتغال، ليصل إلى المباراة السابعة على التوالي دون انتصار.
وتُعد هذه المرة الخامسة في التاريخ والأولى منذ عام 2006، التي يُعاني فيها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من سلسلة عدم الفوز، ما يُحفز لاعبي الأخضر للظهور بشكل أفضل أمام مالي.
ويعود آخر انتصار حققه الأخضر إلى أولى مبارياته في مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، عندما فاز على المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، وخسر 6 مباريات بعد ذلك، قبل أن يتعادل ضد نيجيريا.
وسجل الأخضر غيابًا وحيدًا لفترة أطول، امتدت لـ10 مباريات دون فوز، وكان ذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر عام 1981، وحتى 26 مارس 1982، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع المنتخب السعودي الإلكتروني الرسمي.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره مالي وديًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكره الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا.