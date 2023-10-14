الأخضر يسعى لتجنب تكرار أطول فترة غياب دون فوز

يطمح الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لاستعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز أمام منتخب مالي الأول لكرة القدم.

المنتخب السعودي يسعى للفوز

وتعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيجابيًا ضد نظيره النيجيري بالأمس، في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب “بورتيماو” في البرتغال، ليصل إلى المباراة السابعة على التوالي دون انتصار.

وتُعد هذه المرة الخامسة في التاريخ والأولى منذ عام 2006، التي يُعاني فيها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من سلسلة عدم الفوز، ما يُحفز لاعبي الأخضر للظهور بشكل أفضل أمام مالي.

ويعود آخر انتصار حققه الأخضر إلى أولى مبارياته في مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، عندما فاز على المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، وخسر 6 مباريات بعد ذلك، قبل أن يتعادل ضد نيجيريا.

وسجل الأخضر غيابًا وحيدًا لفترة أطول، امتدت لـ10 مباريات دون فوز، وكان ذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر عام 1981، وحتى 26 مارس 1982، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع المنتخب السعودي الإلكتروني الرسمي.

الأخضر يُلاقي مالي

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره مالي وديًا، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “بورتيماو”، وذلك في ختام معسكره الإعدادي في البرتغال، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا.