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ضمن تصفيات كأس العالم 2026

الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
الأرجنتين تتجاوز باراغواي وتخطف الصدارة من البرازيل
المواطن - فريق التحرير

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نجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في تجاوز عقبة باراغواي بصعوبة، فيما سقطت البرازيل في فخ التعادل الإيجابي ضد فنزويلا، وذلك ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فوز الأرجنتين ضد باراغواي

وبدأت مباراة الأرجنتين ضد باراغواي التي أُقيمت على ملعب المونومنتال بشكل سريع، ونجح نيكولاس أوتاميندي في هز الشباك بعد مرور 3 دقائق فقط، ليسيطر التانجو على أحداث الشوط الأول.

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وشارك ليونيل ميسي كبديل عند الدقيقة 53، إلا أنه فشل في هز الشباك، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الأرجنتين ضد باراغواي بهدف دون رد.

الأرجنتين ضد باراغواي
جانب من المباراة – المصدر @Argentina

تعادل البرازيل ضد فنزويلا

على الجانب الآخر، لم يُقدم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم الأداء المتوقع منه أمام فنزويلا في المباراة التي أُقيمت في مدينة كويابا، ليفشل في تحقيق الفوز، ويكتفي بالتعادل ليفقد صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم.

وتقدم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم عند الدقيقة 50 عن طريق جابرييل ماجاليس، قبل أن تحرز فنزويلا هدف التعادل عند الدقيقة 85 من خلال إدواردو بييو.

البرازيل ضد فنزويلا
جانب من المباراة

ترتيب المجموعة في التصفيات

وتقدم منتخب الأرجنتين في الترتيب، لينفرد بصدارة مجموعته برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطتين عن البرازيل، ثم كولومبيا بـ5 نقاط، أوروغواي، تشيلي وفنزويلا بـ4 نقاط، الإكوادور 3 نقاط، باراغواي وبيرو بنقطة، وبوليفيا بدون رصيد.

منتخب الأرجنتين
لاعبو المنتخب – المصدر @Argentina

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