الأردن: إلغاء زيارة بايدن والقمة الرباعية المرتقبة اليوم

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني: إنه تم إلغاء زيارة بايدن إلى عمان والقمة الرباعية المرتقبة اليوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة، من قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وأغارت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم على مستشفى المعمداني، بضربة صاروخية شنها طيران الاحتلال، وهو ما تسبب في انفجار قوي ونشوب النيران بشكل كبير، وسقوط أكثر من 1000 شهيد كانوا يتواجدون بمحيط المستشفى.

إلغاء القمة

وبحسب وكالة “بترا” الأردنية، كان من المقرر أن يستقبل الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والمصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، على أن يعقد لقاءات منفصلة معهم.

وذكرت أن الملك سيستضيف قمة ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني. كما يستضيف قمة رباعية، تضم الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.