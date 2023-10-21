الأرصاد: أجواء رائعة في الرياض ودرجات الحرارة تصل 19 مئوية

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، تحسن الأجواء واعتدال درجات الحرارة في الرياض خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة في الرياض

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن الأجواء ستتجه نحو الاستقرار بشكل كامل، وسيبدأ سكان المناطق الوسطى والعاصمة الرياض بالشعور بأجواء رائعة في ساعات المساء

ولفت إلى أن درجات الحرارة ستتراوح حول منتصف العشرينات، وقد تصل إلى 19 درجة مئوية، لافتًا إلى أن درجات الحرارة في المناطق الزراعية ستكون أقل من 19 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

أمطار على جازان

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وذلك على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ9 مساءً.