الأرصاد: أجواء رائعة في الرياض ودرجات الحرارة تصل 19 مئوية

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، تحسن الأجواء واعتدال درجات الحرارة في الرياض خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري.
وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن الأجواء ستتجه نحو الاستقرار بشكل كامل، وسيبدأ سكان المناطق الوسطى والعاصمة الرياض بالشعور بأجواء رائعة في ساعات المساء
فيديو | محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: سيبدأ سكان الرياض بداية هذا الأسبوع بالشعور بأجواء رائعة في المساء وستصل درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/VqAyZVb0X9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 20, 2023