الأرصاد: أول تراجع في درجات الحرارة يبدأ غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد بداية تراجع درجات الحرارة غدًا على العديد من مناطق المملكة للمرة الأولى في هذا الموسم.

تراجع درجات الحرارة

وقال المركز : بمشيئة الله تعالى، ابتداءً من صباح غدٍ الاثنين تشهد المملكة أول انخفاض في درجات الحرارة خلال هذا الموسم.

تكون السحب الركامية

وفي سياق متصل قال المركز إن السحب الركامية الرعدية بدأت اليوم بالتكون على مرتفعات منطقتي عسير وجازان، ويزداد تكونها خلال الساعات القادمة لتؤثر على السهول الساحلية، وتمتد حتى السواحل يصحبها ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة. كما شهدت أجزاء من محافظتي القريات وطريف أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية نظرًا لخطورة السيول والسيول المنقولة، ومتابعة الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.