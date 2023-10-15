Icon

حساب المواطن: التابع في الضمان الاجتماعي لا يمكنه التسجيل كمستقل Icon لوكاكو قد ينتقل لدوري روشن في الصيف Icon أمانة جدة تستعد لموسم الأمطار بخطة متكاملة مدعومة بالإمكانيات البشرية Icon ماكدونالدز السعودية تتبرأ مما يقوم به وکلاء آخرون خارج حدود الوطن Icon حارس التعاون الأعلى تقييمًا في دوري روشن Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من محمد بن راشد Icon جدل بشأن مستقبل متعب الحربي مع الشباب Icon رحيل جيزيل خوري وجه الإعلام اللبناني الباسم Icon ليفربول يُحدد بديل محمد صلاح Icon تاليسكا يتفوق على نيمار ويحصد جائزة آسيوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الأرصاد: أول تراجع في درجات الحرارة يبدأ غدًا

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
الأرصاد: أول تراجع في درجات الحرارة يبدأ غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد بداية تراجع درجات الحرارة غدًا على العديد من مناطق المملكة للمرة الأولى في هذا الموسم.

تراجع درجات الحرارة

وقال المركز : بمشيئة الله تعالى، ابتداءً من صباح غدٍ الاثنين تشهد المملكة أول انخفاض في درجات الحرارة خلال هذا الموسم.

قد يهمّك أيضاً
استمرار التسجيل على وظائف وزارة الصحة

استمرار التسجيل على وظائف وزارة الصحة

موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي

موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي

تكون السحب الركامية

وفي سياق متصل قال المركز إن السحب الركامية الرعدية بدأت اليوم بالتكون على مرتفعات منطقتي عسير وجازان، ويزداد تكونها خلال الساعات القادمة لتؤثر على السهول الساحلية، وتمتد حتى السواحل يصحبها ـ بمشيئة الله ـ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة. كما شهدت أجزاء من محافظتي القريات وطريف أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

حالة الطقس

 

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية نظرًا لخطورة السيول والسيول المنقولة، ومتابعة الجهات المعنية في مثل هذه الحالات.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين...

السعودية اليوم
مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
آخر الاخبار

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY

وظائف
الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد
الرياضة

الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد

الرياضة
فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون...

السعودية اليوم
مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية
السوق

مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون...

السوق
انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
آخر الاخبار

انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

وظائف