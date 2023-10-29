الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على مكة وتبوك والجوف

حذر مركز الأرصاد في 3 إنذارات حمراء، من أمطار غزيرة على مناطق مكة المكرمة وتبوك والجوف مصحوبة برياح نشطة تحد الرؤية الأفقية.

طقس مكة وتبوك

وقال المركز إن الحالة تشمل محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية وتمتد حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتابع أن الظواهر الجوية المصاحبة تتمثل في رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

وفي تبوك حذر المركز من حالة جوية تشمل محافظات البدع وحقل والوجه وضباء وأملج وتمتد حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، على منطقة تبوك.

وبيَّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظة تيماء، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.