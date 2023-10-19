الأرصاد: 3 مدن سجلت أعلى درجة حرارة.. 39 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة والأحساء والصمان.

وتابع أنه تم اليوم تسجيل حرارة 38 درجة مئوية في الدمام والدهناء، و37 في حفر الباطن والخرج، و36 درجة في الرياض والمدينة وجدة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية و أجزاء من مرتفعات عسير والباحة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوب.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً خلال النهار إلى شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً من جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.