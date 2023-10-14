الأرقام تُنصف سالم الدوسري في صراع الأفضل بآسيا

يُعد النجم سالم الدوسري المرشح الأوفر حظًا لنيل جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022، بعد المستويات المميزة والإنجازات التي ساهم في تحقيقها مع المنتخب السعودي وفريقه الهلال.

أبرز أرقام سالم الدوسري

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022، وضمت كلًا من؛ سالم الدوسري، ونجم الدحيل القطري، المعز علي، ونجم ملبورن الأسترالي، ماثيو ليكي.

وشهد موسم 2022، تألقًا لافتًا من سالم الدوسري، حيث إنه لعب دورًا بارزًا في فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم، كما رفع رصيده إلى 3 أهداف، ليتساوى مع سامي الجابر كأكثر لاعب سعودي تسجيلًا بالمونديال.

وعلى صعيد المشاركات مع الهلال، قدم سالم الدوسري صاحب الـ32 عامًا، أداء مميزًا للغاية، ليلعب دورًا بارزًا في فوز فريقه بلقب الدوري السعودي موسم 2021\ 2022، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2022\ 2023.

وخطف سالم الدوسري الأنظار في بطولة كأس العالم للأندية، وسجل هدفين أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، كما ساهم في صعود فريقه لنهائي دوري أبطال آسيا 2022، بعد إحرازه لـ4 أهداف، وتقديمه 3 تمريرات حاسمة.

أرقام ماثيو ليكي والمعز علي

على الجانب الآخر، تألق ماثيو ليكي مع ملبورن، وسجل 9 أهداف، ليساهم في تتويجه بلقب الدوري الأسترالي، وهز شباك الدنمارك في المباراة الأخيرة بمرحلة المجموعات في مونديال 2022، ليقود أستراليا للتأهل لدور الـ16.

ونجح المعز علي في تجاوز حاجز الـ200 مباراة مع الدحيل في موسم 2022\ 2023، وساهم في فوزه بلقب الدوري القطري، وتأهله لدوري أبطال آسيا، بجانب مشاركته باستمرار مع منتخب قطر، ووصوله إلى الهدف الدولي رقم 42 في نوفمبر 2022، والمشاركة بكأس العالم.