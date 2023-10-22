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الألمعي يناقش فتنة الثقافة في مقهى نواة !

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
الألمعي يناقش فتنة الثقافة في مقهى نواة !
المواطن - حسن عسيري - أبها

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أقام الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة في منطقة عسير “مقهى نواة”، أمس، فعالية في مدينة أبها حول كتاب ” فتنة الثقافة ” لمؤلفه علي فايع الألمعي.

فتنة الثقافة

تناول المؤلف في حديثه أبرز المحطات الثقافية التي اشتمل عليها الكتاب بدءًا من القراءة وانتهاء بالعمل الثقافي في الصحافة الثقافية، والمجالس الأدبية وتعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية إلى طباعة أول الأعمال الأدبية.

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وأشار الألمعي في حديثه إلى دور الفعاليات الثقافية في إثراء تجربة الشباب الشغوف بالنشاط الأدبي والثقافي بشكل عام، وأهمية المشاركة في تنظيم النشاطات الاجتماعية والثقافية من خلال العمل التطوعي في المجال الثقافي الذي يفتح أمام الشاب آفاقًا معرفية جديدة.

تعزيز القراءة

وأكد الألمعي أهمية تعزيز القراءة في نفوس طلاب التعليم العام من خلال التحفيز والتشجيع وتوفير الكتب المناسبة لهم وإشراكهم في المسابقات المحلية والدولية، مشيرًا إلى بعض تجاربه في هذا المجال الأدبي والثقافي التي كونت طلابًا يحبون القراءة الحرة ويبحثون عن الكتاب على الرغم من وجود مغريات أخرى كوسائل التواصل الاجتماعية.

وشهدت الأمسية التي أدارها علي مفرح الهملاني عددًا من المداخلات التي تناولت تجربة المؤلف وأهمية الكتاب في التأسيس لكتابة تتناول التاريخ الثقافي في المملكة.

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