الأمان الوظيفي العنصر المفقود في القطاع الخاص إليكم 3 نصائح

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يعتبر الأمان الوظيفي هو العنصر المفقود لدى العديد من الموظفين في القطاع الخاص على نطاق واسع، وهو أحد أسباب عزوف بعض الشباب عن العمل في هذه القطاع رغم ما به من فرص واعدة.
ومع ذلك هناك ثلاثة أركان أو عوامل يمكن من خلالها تحقيق الأمان في الوظائف الخاصة كما يلي:
ويشتكي العاملون في القطاع الخاص من خوفهم على المستقبل وعدم ضمانهم البقاء في الوظيفة حيث إن أمر بقائهم مرتبط بأمور أخرى خارجة عن إرادتهم مثل مستقبل الشركة أو ما تحققه من أرباح وإنجازات إضافة إلى سلوكيات بعض المديرين والرؤساء.
وتضمن الأنظمة التدرج في العقوبات، وعدم اللجوء إلى فصل الموظف تعسفيًا لضمان الاستقرار الوظيفي وحول ذلك قالت إحدى المتابعات على منصة إكس :” بعض الشركات الخاصة والأجنبية تسهل توظيف السعوديين والأسهل فصلهم بجرة قلم لذلك الشباب السعودي يعزفون عنها لعدم الأمان الوظيفي.. فهناك طرق عديدة للعقاب لكن ليس الفصل”.
وعلق أحد المتابعين على مسألة ربط البقاء في العمل بالتارجت أو المستهدف الذي يجب على الموظف تحقيقه فهناك بعض الحالات التي يجد الموظف صعوبة في تحقيق ما يطلب منه حيث يقول :” الأمان الوظيفي سيء بناء على نسبة المبيعات”.
وفي يوم المدير قالت إحدى المتابعات :” لكل مدير يحقق الأمان الوظيفي لموظفيه لكل مدير يحترم عقول موظفيه ويرتقي بمهاراتهم وقيمهم الجميلة.. أقول كل يوم وكل عام وأنت بخير أبها المدير الناجح”.
وبحسب تقرير صادر عن المرصد الوطني للعمل (NLO)؛ فقد سجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد الموظفين الذكور إلى 1.3 مليون موظف، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2023، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3%.
وبصفة عامة فقد ارتفع عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف، وبلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من 2022م قرابة 210 آلاف موظف وبمتوسط نمو بنحو 42 ألف موظف لكل ربع حتى الربع الثاني من 2023.