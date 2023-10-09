Icon

ليونيل ميسي قد ينضم لدوري روشن في الميركاتو الشتوي Icon الأمن العام بالمرصاد لممارسي التسول في مكة المكرمة Icon لوكاكو يستعيد بريقه مع روما Icon عبدالعزيز بن سلمان : دول المنطقة تواجه تحديات Icon أبرز شروط فيفا لاستضافة كأس العالم Icon أولياء أمور يقيّمون نظام الفصول الثلاثة Icon مباراة ضمك والحزم الأكثر دقائق لعب فعلية Icon الكشف عن تفاصيل ملف ترشّح السعودية لاستضافة مونديال 2034 قريبًا Icon ساعات تفصلنا عن إيداع حساب المواطن شاملًا الدعم الإضافي Icon رباعي الهلال يقود التشكيل المثالي بالجولة الـ9 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم

الأمن العام بالمرصاد لممارسي التسول في مكة المكرمة

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
الأمن العام بالمرصاد لممارسي التسول في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفاد الأمن العام أن حملة مكافحة التسول لا تزال مستمرة في العديد من المناطق، ففي منطقة مكة المكرمة تم رصد مخالفتين لنظام الإقامة والعمل من الجنسية النيجيرية يمارسان التسول بشكل مباشر في المحال التجارية، كما تم ضبط فلسطيني يمارس التسول بشكل غير مباشر أمام أحد المحال.

كما تم ضبط زائرة من الجنسية الأردنية تمارس التسول بشكل مباشر وتستعطف المارة أمام المراكز التجارية، كما تم رصد مواطنة تتسول على أحد الطرق العامة.

قد يهمّك أيضاً
بنزيما وميندي في مواجهة خاصة بذكريات دوري الأبطال

بنزيما وميندي في مواجهة خاصة بذكريات دوري الأبطال

إسرائيل تعلن الاستعداد لحرب شاملة

إسرائيل تعلن الاستعداد لحرب شاملة

حظر التسول

حظر النظام التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

عقوبة التسول

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين- عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022
آخر الاخبار

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022

آخر الاخبار
أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة الأسطح الخضراء للمباني
السعودية اليوم

أمانة جدة وجمعية العمران يطلقان مبادرة جائزة...

السعودية اليوم
ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة بالرياض
السعودية اليوم

ضبط بدل ورتب عسكرية في محلات مخالفة...

السعودية اليوم
فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين وسط أنقاض زلزال المغرب
السعودية اليوم

فرق إنقاذ سعودية وبريطانية للبحث عن ناجين...

السعودية اليوم
بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام ليفركوزن
الرياضة

بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام...

الرياضة
تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني
الرياضة

تشافي يبحث عن الفوز الـ50 بالدوري الإسباني

الرياضة
ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4 مناطق
أخبار أمنية

ضربات متلاحقة لمهربي ومروجي المخدرات في 4...

أخبار أمنية
رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان
آخر الاخبار

رومارينيو وحمدالله يقودان الاتحاد ضد سباهان

آخر الاخبار