الأمن العام بالمرصاد لممارسي التسول في مكة المكرمة

أفاد الأمن العام أن حملة مكافحة التسول لا تزال مستمرة في العديد من المناطق، ففي منطقة مكة المكرمة تم رصد مخالفتين لنظام الإقامة والعمل من الجنسية النيجيرية يمارسان التسول بشكل مباشر في المحال التجارية، كما تم ضبط فلسطيني يمارس التسول بشكل غير مباشر أمام أحد المحال.

كما تم ضبط زائرة من الجنسية الأردنية تمارس التسول بشكل مباشر وتستعطف المارة أمام المراكز التجارية، كما تم رصد مواطنة تتسول على أحد الطرق العامة.

حظر التسول

حظر النظام التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

عقوبة التسول

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين- عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.