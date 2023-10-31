الأمير خالد الفيصل في أحدث ظهور له

نشر الأمير بندر بن خالد الفيصل صورة حديثه تجمعه بوالده وعلق عليها بالقول: “يا بندر امزج فايح البنّ والهيل .. وبهّر بها يا بوك للكيف دلّه ” وتابع :” خالد الفيصل مساء الأمس بمعية أغلى الناس.

الدعاء للأمير خالد الفيصل

وقد تفاعل العديد من المتابعين مع الصورة متمنين دوام الصحة والعافية للأمير خالد الفيصل حيث قال اللاعب السابق سامي الجابر :” حفظكم الله ورعاكم”.

فيما قال الإعلامي محمد الشقاء :”الله يحفظه ويرعاه.. تواقون لإطلالته.. رعاكم الله”. أما الدكتور أحمد آل طارش فقال: “وانهل من الأمجاد والشعر بالكيل أبوك بحر (ن) والحِكَم منه جزلة”، فيما قال سلمان الشريدة:”الله يحفظه ويطول عمره ويمتعه بالصحة والعافية.”

فخامة ورقي

وقالت مريم جابر الهذلي :”صورة مليانه فخامة ورُقي وجمال حفظكم الله”. فيما قال متابع آخر:” تدفى على جال ضوه بارد أعضامي والماء يسوق بمعاليقي ويرويها”.

وقالت منيرة حسن المشخص: “الله يحفظكم بحفظه ورعايته ويطول بعمره على طاعته ورضاه ويرزقكم بر والديكم العمر كله”.

وقال عبدالرحمن الناقي: “عجزت أتأمل تفاصيل الخالد كل شي فيه إنسان فكر ومنطق وهمه وإدارة وتواضع وحُب وصدق لسان الله يديم الفيصل ويديمك”