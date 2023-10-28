الأهداف الـ 8 تمنح بايرن ميونخ رقمًا تاريخيًا

حقق الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ رقمًا قياسيًا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه العريض اليوم على نادي دارمشتات بنتيجة 8-0 في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

ونجح البايرن في الفوز بثمانية أهداف دون رد تم إحرازها عبر كل من الإنجليزي هاري كين ” 3 أهداف” و جمال موسيالا ” هدفين” و ليروى ساني ” هدفين” وتوماس مولر هدفًا.

نتيجة تاريخية لـ بايرن ميونخ

وبحسب ما ذكرته شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات فإن البايرن ولأول مرة في تاريخه، يسجل 8 أهداف في الشوط الثاني خلال إحدى مبارياته في الدوري الألماني.

وأصبح رصيد البايرن بعد الفوز 23 نقطة في صدارة الدوري الألماني وبفارق نقطة عن نادي باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فريق دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الـ14.

نتائج الجولة التاسعة

وكانت لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الألماني انطلقت بداية من أمس بتعادل ماينز وبوخوم بنتيجة 2-2.

وفي مباريات اليوم، فاز بايرن ميونخ على دارمشتات بثمانية أهداف دون رد، ثم فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على هايدنهايم بنتيجة هدفين لهدف، وفاز هوفنهايم على شتوتجارت بثلاثية مقابل هدفين، وفاز فيردر بريمن على يونيون برلين بثنائية دون رد، بينما فاز أوجسبورج على فولفسبورغ بثلاثية مقابل هدفين.

وتُختتم مباريات اليوم في الدوري الألماني بلقاء لايبزيج ضد كولن.

وفي الغد تُقام مباراتان في ختام منافسات الجولة التاسعة من البوندزليجا وهما ” آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند” و ” باير ليفركوزن ضد فرايبورج”.