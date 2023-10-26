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بسبب اللاعب الجزائري رياض محرز

الأهلي يتنفس الصعداء قبل مواجهة الهلال

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
الأهلي يتنفس الصعداء قبل مواجهة الهلال
المواطن - فريق التحرير

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تنفس الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الصعداء، وذلك بعد التأكد من مشاركة اللاعب الجزائري رياض محرز في مباراة الهلال مساء غدًا.

نجم الأهلي جاهز

وكانت تقارير كشفت أن محرز قد يغيب عن الراقي أمام الهلال في الجولة الـ11 من دوري روشن غدًا، لكن أنباء جديدة أفادت أن اللاعب الجزائري سيكون جاهز للمشاركة ضد الهلال.

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وتُستكمل مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا بإقامة 3 مباريات.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

وتبدأ غدًا المباريات بإقامة لقاء الطائي والرياض في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

أما الرائد والفتح فسيلعبان ضد بعضهما البعض في السادسة مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفي ختام مباريات الغد يلعب الهلال ضد الأهلي على ملعب الملك فهد الدولي في قمة مباريات الجولة الـ11 حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

 

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