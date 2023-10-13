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ضمن منافسات دوري روشن

الأهلي يخطف الأنظار على ملعبه

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
الأهلي يخطف الأنظار على ملعبه
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز مع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

الأهلي يتألق في أرضه

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء لافتًا على ملعبه في دوري روشن السعودي، حيث إنه هو الأكثر حصدًا للنقاط في أرضه هذا الموسم برصيد 13 نقطة.

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الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

وخاض الراقي 5 مباريات على ملعبه في دوري روشن السعودي، نجح في تحقيق الفوز 4 مرات أمام الحزم بـ3\1، الأخدود 1\0، الطائي 2\0، والتعاون بـ3\2، وتعادل سلبيًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع النصر والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

مواجهة قوية ضد الوحدة

ويطمح الراقي لمواصلة تفوقه على ملعبه، وتحقيق الفوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بعد فترة التوقف الدولي الحالي، حيث سيتقابلان يوم 21 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، من الفوز 4 مرات والخسارة في مثلهم، وتعادل في لقاء وحيد.

نادي الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

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