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ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن

الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة الاتحاد في الديربي

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة الاتحاد في الديربي
المواطن - فريق التحرير

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استعاد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نغمة الانتصارات بعد تفوقه مساء اليوم على نادي الاتحاد بهدف دون رد في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الراقي بهدف دون رد سجله النجم الإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقة الـ30.

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فوز ثمين لـ الأهلي

وفي الشوط الثاني، كثف نادي الاتحاد من هجماته محاولًا إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، ثم سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل للاتحاد، ولكن تم إلغاؤه من قبل الحكم بسبب وجود مخالفة على البرازيلي إيجور كورونادو قبل وصول الكرة لبنزيما.

كيسيه يحتفل هييييييييييييييه - الأهلي والاتحاد

وظل الراقي متفوقًا في النتيجة ليفوز الفريق بهدف دون رد ويصل رصيده من النقاط إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نادي الاتحاد عند 19 نقطة في المركز الرابع.

رياض محرز - الأهلي والاتحاد

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