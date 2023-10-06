الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة الاتحاد في الديربي

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استعاد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نغمة الانتصارات بعد تفوقه مساء اليوم على نادي الاتحاد بهدف دون رد في الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الراقي بهدف دون رد سجله النجم الإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقة الـ30.
وفي الشوط الثاني، كثف نادي الاتحاد من هجماته محاولًا إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، ثم سجل الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل للاتحاد، ولكن تم إلغاؤه من قبل الحكم بسبب وجود مخالفة على البرازيلي إيجور كورونادو قبل وصول الكرة لبنزيما.
وظل الراقي متفوقًا في النتيجة ليفوز الفريق بهدف دون رد ويصل رصيده من النقاط إلى 19 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نادي الاتحاد عند 19 نقطة في المركز الرابع.
بنزيما.. البصمة الأولى في الديربي❌
الحكم يُلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو ⚽❌#الاتحاد_الاهلي | #الاهلي_الاتحاد
#Ittihad_Ahli pic.twitter.com/6egZButUp1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2023
الرئيس فرانك كيسيه يحرز الهدف الأول 💣⚽️#الأهلي_الاتحاد #دوري_روشن_السعودي
pic.twitter.com/GvJf9m3Myz
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 6, 2023