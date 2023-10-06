الأهلي يسعى لتحقيق فوز غائب منذ 3 سنوات

يأمل الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق فوز غائب أمام الاتحاد.

الأهلي يبحث عن فوز غائب

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الأهلي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فوز غائب في ديربي جدة منذ 3 سنوات، حيث يعود آخر فوز للراقي على ملعب الجوهرة المشعة إلى مباراة الدور الثاني من الدوري لموسم 2019\ 2020، عندما انتصر بنتيجة 2\1.

ولعب الفريقان 4 مرات بعد ذلك في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

وفي موسم 2021\ 2022، نجح الاتحاد في الفوز على الراقي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2\0 و4\3، وغاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن دوري روشن السعودي بالموسم الماضي لهبوطه إلى دوري يلو.

الفريقان في دوري روشن

وقبل ديربي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون المتصدر مؤقتًا، فيما يقع الراقي في المركز السابع بـ16 نقطة.