الأهلي يسعى لتحقيق فوز غائب منذ 3 سنوات لائحة العمالة المنزلية: 10 ساعات حد أقصى للعمل والمستحقات ديون ممتازة للعامل وورثته رياض محرز: سنفعل ما بوسعنا للفوز بالديربي لويس كاسترو يُحاضر المدربين الوطنيين 1000 طائرة درونز تزين سماء معرض الصقور والصيد السعودي النصر يستهدف الفوز السابع ضد أبها 3 أيام تفصلنا عن حساب المواطن ولم تصدر نتائج الأهلية طريقة يايسله الهجومية تصطدم بخبرة نونو سانتو خطيب المسجد النبوي: ذكر الله ركن الدين الأول خطيب المسجد الحرام: تخيروا الصديق الصالح المعين على الطاعات
يأمل الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق فوز غائب أمام الاتحاد.
ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد الأهلي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.
ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فوز غائب في ديربي جدة منذ 3 سنوات، حيث يعود آخر فوز للراقي على ملعب الجوهرة المشعة إلى مباراة الدور الثاني من الدوري لموسم 2019\ 2020، عندما انتصر بنتيجة 2\1.
ولعب الفريقان 4 مرات بعد ذلك في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.
وفي موسم 2021\ 2022، نجح الاتحاد في الفوز على الراقي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 2\0 و4\3، وغاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن دوري روشن السعودي بالموسم الماضي لهبوطه إلى دوري يلو.
وقبل ديربي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون المتصدر مؤقتًا، فيما يقع الراقي في المركز السابع بـ16 نقطة.