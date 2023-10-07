Icon

فهد عطيف يحتفل بتوقيع كتابه بمعرض الرياض الدولي للكتاب Icon السعودية: نتابع التطورات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وندعو لوقف التصعيد فوراً Icon مقترحان يقللان الحوادث المرورية ويسهلان مهمة سائقي المركبات Icon التجمهر حول المشاهير بـ الإيجار! Icon عودة سلمان الفرج والمالكي الأبرز بقائمة الأخضر Icon الأهلي يواصل تفوقه في الديربي بالجوهرة Icon بديل نيمار في مباراة الأخدود ضد الهلال Icon نونو سانتو يُعاني أمام الكبار Icon فرانك كيسيه يستعيد بريقه مع الأهلي Icon الانتقادات تحاصر نونو سانتو بعد خسارة الديربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على الاتحاد بهدف

الأهلي يواصل تفوقه في الديربي بالجوهرة

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٩ مساءً
الأهلي يواصل تفوقه في الديربي بالجوهرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، بالفوز في ديربي جدة ضد الاتحاد.

هدف كيسيه يحسم الديربي

ولعب الاتحاد ضد الأهلي بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف سجله فرانك كيسيه.

قد يهمّك أيضاً
إسرائيل تعلن الاستعداد لحرب شاملة

إسرائيل تعلن الاستعداد لحرب شاملة

جماهير الأخضر تنتقد أحمد آل جبيع بعد خطئه أمام أوزبكستان

جماهير الأخضر تنتقد أحمد آل جبيع بعد خطئه أمام أوزبكستان

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي يواصل التفوق

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيطرته على مواجهات الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة، حيث رفع عدد انتصاراته إلى 8، مقابل فوز وحيد للعميد، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

ورفع الراقي عدد انتصاراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في عهد الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009 إلى 12 فوزًا، مقابل 9 للعميد، وتعادلا في 8 لقاءات.

الاتحاد ضد الأهلي
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

ويُعد فوز الراقي هو الأول على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين منذ مباراة الدور الثاني لموسم 2019\ 2020، والتي أُقيمت في شهر أغسطس، وحسمها بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن النصر والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع.

الأهلي
لاعبو الفريق – المصدر @ALAHLI_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

وظائف
جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب محمد عبده
السعودية اليوم

جدة تحتفل باليوم الوطني مع فنان العرب...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان على...

السعودية اليوم
الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات العدلية
السعودية اليوم

الصمعاني: المحامي شريك أساسي في تطوير الخدمات...

السعودية اليوم
جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في السعودية
الرياضة

جماهير النصر لـ رونالدو: فخورون بتواجدك في...

الرياضة
سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد وأجمك
الرياضة

سبب استبعاد كريم بنزيما من مباراة الاتحاد...

الرياضة
3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في قبضة الشرطة
أخبار أمنية

3 مواطنين تشاجروا بمكان عام بالخرمة في...

أخبار أمنية
يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا
الرياضة

يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج...

الرياضة