الأهلي يواصل تفوقه في الديربي بالجوهرة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في استعادة توازنه بدوري روشن السعودي، بالفوز في ديربي جدة ضد الاتحاد.

هدف كيسيه يحسم الديربي

ولعب الاتحاد ضد الأهلي بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدف سجله فرانك كيسيه.

الأهلي يواصل التفوق

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيطرته على مواجهات الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة، حيث رفع عدد انتصاراته إلى 8، مقابل فوز وحيد للعميد، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

ورفع الراقي عدد انتصاراته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في عهد الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009 إلى 12 فوزًا، مقابل 9 للعميد، وتعادلا في 8 لقاءات.

ويُعد فوز الراقي هو الأول على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين منذ مباراة الدور الثاني لموسم 2019\ 2020، والتي أُقيمت في شهر أغسطس، وحسمها بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن النصر والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع.