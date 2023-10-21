الأهلي يُمطر شباك الوحدة بثلاثية

حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي فوزًا كبيرًا على ضيفه الوحدة بنتيجة 3-1 وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي ضد الوحدة

وكان الراقي افتتح التسجيل عبر الفرنسي سانت ماكسيمين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، سجل اللاعب عبدالباسط هندي هدف التعادل للوحدة بالخطأ في مرماه عند حلول الدقيقة الـ52.

وواصل الراقي محاولاته لتسجيل الهدف الثاني، حيث نجح اللاعب روجير إيبانيز في إحراز ثاني الأهداف للأهلي بالدقيقة الـ69.

وفي الدقيقة الـ84 سجل اللاعب الجزائري رياض محرز الهدف الثالث للراقي.

الراقي بعد الفوز، أصبح رصيده 22 نقطة، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة 13 نقطة في المركز التاسع.