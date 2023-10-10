الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 12.2 %

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 12.2% خلال شهر أغسطس 2023م مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.
وأوضحت هيئة الإحصاء، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أنه على الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، إلا أن تأثير الانخفاض الذي شهده نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر أغسطس 2023م قد ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.