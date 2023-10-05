“الإخاء” تقدم منحاً دراسية لأبناء وبنات شهداء الوطن

ذهـبت مدارس الإخاء إحدى المدارس الخاصة بمحافظة جدة للتميز بشكل مختلف في سباق العروض المتزامنة مع احتفالات المملكة بيومها الوطني 93 حيث أطلقت المدارس مبادرة وطنية اجتماعية بمنح أبناء وبنات شهداء الواجب في الأمن الداخلي والقوات المسلحة منحاً دراسية على نفقتها وذلك استشعارا لنعمة الأمن والأمان وشكراً وعرفاناً لأسر شهدائنا الأبطال الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن بلادهم ودينهم ومليكهم.

وجاءت هذه المبادرة تزامناً مع احتفالات الشعب السعودي بعرس الوطن الـ ٩٣ حين لم تكتفِ مدارس الإخاء بتقديم الخصومات والعروض التقليدية التي يضج بها السوق الإعلاني لتقدم صورة أرقى في تعزيز مفهوم الوطنية وغرس مفهوم التضحية من أجل المبادئ والقيم.

وأكد المدير التنفيذي لمدارس الإخاء بجدة محمد بن مهدي الحارثي أن هذه المبادرة ليست إلا عرفاناً وشكراً لرجالٍ كان الدين والوطن أغلى لديهم من أنفسهم وأبنائهم كما نسعى من خلالها إلى إيصال رسالة واضحة عن تكاتف الشعب السعودي فحواها (إن غاب فينا رجل كنا لأهله العزوة والسند).

يذكر أن مدارس الإخاء ماضية في تعزيز دورها الاجتماعي من خلال عدة مبادرات أطلقتها في الآونة الأخيرة مثل مبادرة سابع جار وغيرها مما يعزز الجوانب الاجتماعية بعد أن أكدت مكانها وبقوة كإحدى أفضل وأقوى المدارس بمحافظة جدة.