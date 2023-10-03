الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف

أكدت الإدارة العامة للمجاهدين أنه لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف لديها بالوقت الراهن.

مصادر رسمية فقط

ودعت الإدارة العامة للمجاهدين عبر منصة إكس، إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وهي حساب الإدارة الرسمي بالمنصة وكذلك وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت بعض المواقع الإخبارية والحسابات قد زعمت وجود وظائف لدى الإدارة العامة للمجاهدين خلال الأيام الماضية ونشرت طريقة التقديم على الوظائف المزعومة.