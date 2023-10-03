رأسية ميتروفيتش تمنح الهلال التقدم ضد ناساجي بالشوط الأول الفيحاء يُنهي الشوط الأول ضد باختاكور متفوقًا بهدف دون رد فيديو برشلونة عن لامين يامال يثير جدل جماهير النصر .. ما القصة؟ الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف رونالدو وكاسترو الأفضل في دوري روشن عن سبتمبر بنك SNB الراعي الأكبر لموسم الرياض بعقد يتجاوز الـ 100 مليون ريال تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي 1.4 تريليون ريال.. ولي العهد يقود قطاع الصناعة والتعدين إلى العالمية انطلاق مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا اليوم بـ 8 لقاءات طيران ناس يتسلم 5 طائرات إيرباص A320neo جديدة
أكدت الإدارة العامة للمجاهدين أنه لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف لديها بالوقت الراهن.
ودعت الإدارة العامة للمجاهدين عبر منصة إكس، إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وهي حساب الإدارة الرسمي بالمنصة وكذلك وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكانت بعض المواقع الإخبارية والحسابات قد زعمت وجود وظائف لدى الإدارة العامة للمجاهدين خلال الأيام الماضية ونشرت طريقة التقديم على الوظائف المزعومة.