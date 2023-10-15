الإرادة السعودية لا حدود لها وافتتاح أسطوري لموسم الرياض 28 أكتوبر

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أكد رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، أن الإرادة السعودية لا حدود لها وسيكون افتتاح أسطوري لموسم الرياض يوم 28 أكتوبر.
وقال آل الشيخ في تدوينة له عبر منصة إكس، مساء اليوم: إن التذاكر على موقع هنا حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائدنا الملهم وعراب الرؤية والشعب السعودي الكريم.
وتتجه أنظار العالم، تزامنًا مع افتتاح “موسم الرياض” في نسخته الرابعة 2023 في 28 أكتوبر الجاري؛ صوب العاصمة الرياض التي تشهد مع حفل الافتتاح النزال التاريخي الكبير بين بطل العالم للوزن الثقيل “تايسون فيوري”، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل “فرانسيس أنجانو”، في مواجهة مُثيرة ومرتقبة تصنف من أغنى المواجهات في التاريخ.
يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10- 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.
الارادة السعودية لا حدود لها … الله يتمم على خير … سيكون باذن الله افتتاح اسطوري للموسم يوم ٢٨ اكتوبر والتذاكر على موقع https://t.co/tagVCfQCST … حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائدنا الملهم وعراب الرؤية والشعب السعودي الكريم 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/dalhlCfR2x
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 15, 2023