الإسعاف الجوي ينقذ الأرواح وينقل المصابين في زمن قياسي

يساهم الإسعاف الجوي في نقل المرضى والمصابين في وقت قياسي لتلقي العلاج اللازم، بما يسهم في حفظ الأرواح، وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية لتلافي الزحام المروي في بعض المناطق أو لنقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة من مناطق بعيدة سواء من داخل المملكة أو خارجها.

الإسعاف الجوي في تبوك

ففي منطقة تبوك باشر الإسعاف الجوي أولى مهامه اليوم، حيث تم التدخل الإسعافي نتيجة بلاغ عن وجود حادث تصادم بطريق حقل تبيّن وجود مصاب بحالة خطرة تم نقله عبر الإسعاف الجوي بزمن قياسي لمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك.

أزمة قلبية

كما باشرت الفرق الإسعافية اليوم أيضًا، حالة مريض مصاب بأزمة قلبية في طريق رماح – الرياض وتم تقديم الإجراءات الطبية اللازمة، حيث تم نقل المريض بزمن قياسي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وخلال يوم أمس وقع حادث مروري بطريق خريص القديم حيث باشرته الفرق الإسعافية، وبعد التدخل الإسعافي تبيّن وجود مصاب في حالة خطرة، تم نقله عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

أرقام وإحصائيات

وخلال شهر سبتمبر فقط تم نقل 135 حالة ما بين حالات إنقاذ الحياة وحالات مرضية حرجة، وكانت الرياض أكثر المناطق التي تم نقل المرضى فيها بعدد 40 حالة فيما تم نقل 17 حالة في المنطقة الشرقية و16 حالة في مكة المكرمة و12 حالة في المدينة المنورة فيما توزعت باقي الحالات على باقي مناطق المملكة.