Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة النرويج ضد إسبانيا Icon تفاصيل جديدة مثيرة في قضية مقتل مواطن سعودي بالفلبين Icon خطأ قاتل من ياسين بونو بمباراة المغرب وكوت ديفوار Icon الإسعاف الجوي ينقذ الأرواح وينقل المصابين في زمن قياسي Icon تشيرو إيموبيلي: نادم على عدم الانضمام لـ دوري روشن Icon أزمة لـ مانشستر يونايتد بعد إصابة كاسيميرو Icon لقطات توثق جهود رجال الأمن لـ الإطاحة بعدد من الجناة Icon الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح قطاع غزة Icon بديل سالم الدوسري في مباراة الهلال والحزم Icon أخت سعاد حسني : السندريلا تزوجت العندليب 6 سنوات ونصف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ينقل حالات تتطلب تدخلًا سريعًا

الإسعاف الجوي ينقذ الأرواح وينقل المصابين في زمن قياسي

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
الإسعاف الجوي ينقذ الأرواح وينقل المصابين في زمن قياسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يساهم الإسعاف الجوي في نقل المرضى والمصابين في وقت قياسي لتلقي العلاج اللازم، بما يسهم في حفظ الأرواح، وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية لتلافي الزحام المروي في بعض المناطق أو لنقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة من مناطق بعيدة سواء من داخل المملكة أو خارجها.

الإسعاف الجوي في تبوك

ففي منطقة تبوك باشر الإسعاف الجوي أولى مهامه اليوم، حيث تم التدخل الإسعافي نتيجة بلاغ عن وجود حادث تصادم بطريق حقل تبيّن وجود مصاب بحالة خطرة تم نقله عبر الإسعاف الجوي بزمن قياسي لمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك.

قد يهمّك أيضاً
بديل سالم الدوسري في مباراة الهلال والحزم

بديل سالم الدوسري في مباراة الهلال والحزم

“المواطن” توثق أمسية العالية شموخ العقلا بـ28 لقطة

“المواطن” توثق أمسية العالية شموخ العقلا بـ28 لقطة

الإسعاف الجوي

أزمة قلبية

كما باشرت الفرق الإسعافية اليوم أيضًا، حالة مريض مصاب بأزمة قلبية في طريق رماح – الرياض وتم تقديم الإجراءات الطبية اللازمة، حيث تم نقل المريض بزمن قياسي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

وخلال يوم أمس وقع حادث مروري بطريق خريص القديم حيث باشرته الفرق الإسعافية، وبعد التدخل الإسعافي تبيّن وجود مصاب في حالة خطرة، تم نقله عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض.

أرقام وإحصائيات

وخلال شهر سبتمبر فقط تم نقل 135 حالة ما بين حالات إنقاذ الحياة وحالات مرضية حرجة، وكانت الرياض أكثر المناطق التي تم نقل المرضى فيها بعدد 40 حالة فيما تم نقل 17 حالة في المنطقة الشرقية و16 حالة في مكة المكرمة و12 حالة في المدينة المنورة فيما توزعت باقي الحالات على باقي مناطق المملكة.

الإسعاف الجوي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

وظائف
التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار الوقود
السوق

التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار...

السوق
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات
السعودية اليوم

المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية
وظائف

وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية

وظائف
لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ
السعودية اليوم

لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف...

السعودية اليوم
الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا يرضون إلا بالأعالي
السعودية اليوم

الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا...

السعودية اليوم
العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة
السعودية اليوم

العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة

السعودية اليوم