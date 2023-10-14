القنوات الناقلة لـ مباراة النرويج ضد إسبانيا تفاصيل جديدة مثيرة في قضية مقتل مواطن سعودي بالفلبين خطأ قاتل من ياسين بونو بمباراة المغرب وكوت ديفوار الإسعاف الجوي ينقذ الأرواح وينقل المصابين في زمن قياسي تشيرو إيموبيلي: نادم على عدم الانضمام لـ دوري روشن أزمة لـ مانشستر يونايتد بعد إصابة كاسيميرو لقطات توثق جهود رجال الأمن لـ الإطاحة بعدد من الجناة الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح قطاع غزة بديل سالم الدوسري في مباراة الهلال والحزم أخت سعاد حسني : السندريلا تزوجت العندليب 6 سنوات ونصف
يساهم الإسعاف الجوي في نقل المرضى والمصابين في وقت قياسي لتلقي العلاج اللازم، بما يسهم في حفظ الأرواح، وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية لتلافي الزحام المروي في بعض المناطق أو لنقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة من مناطق بعيدة سواء من داخل المملكة أو خارجها.
ففي منطقة تبوك باشر الإسعاف الجوي أولى مهامه اليوم، حيث تم التدخل الإسعافي نتيجة بلاغ عن وجود حادث تصادم بطريق حقل تبيّن وجود مصاب بحالة خطرة تم نقله عبر الإسعاف الجوي بزمن قياسي لمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك.
كما باشرت الفرق الإسعافية اليوم أيضًا، حالة مريض مصاب بأزمة قلبية في طريق رماح – الرياض وتم تقديم الإجراءات الطبية اللازمة، حيث تم نقل المريض بزمن قياسي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض.
وخلال يوم أمس وقع حادث مروري بطريق خريص القديم حيث باشرته الفرق الإسعافية، وبعد التدخل الإسعافي تبيّن وجود مصاب في حالة خطرة، تم نقله عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض.
وخلال شهر سبتمبر فقط تم نقل 135 حالة ما بين حالات إنقاذ الحياة وحالات مرضية حرجة، وكانت الرياض أكثر المناطق التي تم نقل المرضى فيها بعدد 40 حالة فيما تم نقل 17 حالة في المنطقة الشرقية و16 حالة في مكة المكرمة و12 حالة في المدينة المنورة فيما توزعت باقي الحالات على باقي مناطق المملكة.