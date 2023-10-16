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تعرض لها خلال مواجهة السعودية

الإصابة قد تبعد أوسيمين عن نابولي لـ6 أسابيع

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٠ مساءً
الإصابة قد تبعد أوسيمين عن نابولي لـ6 أسابيع
المواطن - فريق التحرير

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كشف نادي نابولي الإيطالي، اليوم الاثنين، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، فيكتور أوسيمين خلال مشاركته مع منتخب نيجيريا أمام السعودية.

نابولي يكشف تفاصيل إصابة أوسيمين

وتعرض أوسيمين لإصابة خلال مشاركته في ودية نيجيريا ضد السعودية، ولم يستطع استكمال اللقاء، وغادر معسكر منتخب بلاده وعاد إلى نابولي، من أجل إجراء فحوصات طبية.

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وذكر نابولي، في بيان رسمي: “تعرض أوسيمين لإصابة في فخذه أثناء تواجده مع منتخب بلاده، ما يعني أنه من المحتمل أن يتم استبعاده من عدد من المباريات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم”.

فيكتور أوسيمين أمام المنتخب السعودي
اللاعب النيجيري في المباراة – @NGSuperEagles

وواصل نادي نابولي في بيانه، قائلًا: “يعاني المهاجم النيجيري من إصابة متوسطة الدرجة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه الأيمن”، متوقعًا غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لـ3 مباريات على الأقل.

وفي السياق، ذاته، أشارت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، إلى أن وقت التعافي المعتاد لهذا النوع من الإصابة يتراوح عادة بين 4 إلى 6 أسابيع، الأمر الذي وضع المدير الفني رودي جارسيا في ورطة.

فيكتور أوسيمين
اللاعب النيجيري – المصدر @en_sscnapoli

مواجهات قوية تنتظر نابولي

وبات نابولي في ورطة لغياب أوسيمين بسبب الإصابة، حيث إن الفريق الأول لكرة القدم يستعد لخوض 3 مباريات قوية خلال 8 أيام أمام كل من؛ فيرونا وميلان ويونيون برلين.

نابولي
لاعبو الفريق – المصدر @en_sscnapoli

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