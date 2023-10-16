الإصابة قد تبعد أوسيمين عن نابولي لـ6 أسابيع

كشف نادي نابولي الإيطالي، اليوم الاثنين، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، فيكتور أوسيمين خلال مشاركته مع منتخب نيجيريا أمام السعودية.

نابولي يكشف تفاصيل إصابة أوسيمين

وتعرض أوسيمين لإصابة خلال مشاركته في ودية نيجيريا ضد السعودية، ولم يستطع استكمال اللقاء، وغادر معسكر منتخب بلاده وعاد إلى نابولي، من أجل إجراء فحوصات طبية.

وذكر نابولي، في بيان رسمي: “تعرض أوسيمين لإصابة في فخذه أثناء تواجده مع منتخب بلاده، ما يعني أنه من المحتمل أن يتم استبعاده من عدد من المباريات المقبلة للفريق الأول لكرة القدم”.

وواصل نادي نابولي في بيانه، قائلًا: “يعاني المهاجم النيجيري من إصابة متوسطة الدرجة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه الأيمن”، متوقعًا غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم لـ3 مباريات على الأقل.

وفي السياق، ذاته، أشارت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، إلى أن وقت التعافي المعتاد لهذا النوع من الإصابة يتراوح عادة بين 4 إلى 6 أسابيع، الأمر الذي وضع المدير الفني رودي جارسيا في ورطة.

مواجهات قوية تنتظر نابولي

وبات نابولي في ورطة لغياب أوسيمين بسبب الإصابة، حيث إن الفريق الأول لكرة القدم يستعد لخوض 3 مباريات قوية خلال 8 أيام أمام كل من؛ فيرونا وميلان ويونيون برلين.