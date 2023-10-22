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عبر عمليات متفرقة بعدة مناطق

الإطاحة بعصابة احتيال مالي وعدد من مهربي المخدرات

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
الإطاحة بعصابة احتيال مالي وعدد من مهربي المخدرات
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود ، لمحاولتهم تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

تهريب الحشيش والإمفيتامين

من جهة أخرى قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لاتخاذه وحدة سكنية وكرًا لترويجه (8) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(12,082) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الكوكايين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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أيضا قبضت شرطة منطقة الجوف على (9) مواطنين لاتخاذهم منزلين وكرين لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

احتيال مالي

كما ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مقيمين من الجنسيتين المصرية والهندية ومواطن، لتنفيذهم عمليات احتيال مالي بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات عامة، ونشر وثائق رسمية، وضبط بحوزتهم شرائح اتصال ومبالغ مالية.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإطاحة بعصابة احتيال مالي وعدد من مهربي المخدرات

الإبلاغ عن مهربي المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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